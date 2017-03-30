詳細開獎：二等獎開134注21萬 獎金近6期最高北京新浪網 (2017-03-30 22:33)
本期雙色球頭獎開出4注，單注獎金1000萬元，這4注一等獎分落4地，上海、浙江、廣東、甘肅各1注。
二等獎開出134注，單注金額21萬多元。其中重慶中出16注，排名第一；江蘇攬15注排名第二；吉林中出10注位居第三，其他地區均在10注以下；當期末等獎開出587萬多注。當期全國銷量為3.4億元，計獎結束后，雙色球獎池餘額為6.13億元。雙色球第2017036期各省銷售及中獎情況省份銷售額（元）中獎注數（注）一等獎二等獎三等獎四等獎五等獎六等獎北京11，659，6620326175437582208170天津4，883，9720356081511379374河北12，472，3080516162739211224621山西5，721，200033190118743103442內蒙古6，163，418011692719893105895遼寧12，114，3320657234344856226608吉林5，023，0300102099417167100707黑龍江8，081，8140335151228924158331上海13，033，7081719209142478218551江蘇18，719，46201531245655187304444浙江25，700，3181749376481094449409安徽11，124，0900026186635955180566福建11，087，2500411178638045215641江西8，369，280028159528419146577山東20，876，9640457336272217376664河南15，153，7680245196744820253903湖北12，743，7640223176538300197462湖南12，480，5380435216540895204480廣東30，166，2501961433392624529832深圳8，300，0600315132526880143141廣西15，127，3460535231550594273157海南2，168，572003320695942256重慶9，362，15401631133928158161659四川15，624，9560237182742012249641貴州6，725，45203986220317109403雲南11，884，9240329173735976192799西藏743，66000097225111614陝西9，710，4340318140731697160898甘肅5，155，7061566621570881755青海1，711，540011242532330539寧夏2，323，438016312691536240新疆5，840，68602118811791997433
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第17082期最新開獎號碼：6，2，5（查看詳情）
排列三第17082期最新開獎號碼：5，5，3（查看詳情）
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