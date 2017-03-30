稿件來源：河北華夏幸福足球俱樂部

「咚咚！咚咚！」在敲了兩下會議室大門后，張呈棟從後門步入了高校聯盟成立現場。屋裡端坐的大學生看到張呈棟出現后，立刻發出了「喔」的驚叫併為他送上熱烈掌聲。

3月26日下午，東北大學秦皇島校區，河北華夏幸福大學生聯盟舉行成立儀式。藉此契機，俱樂部也特意將新賽季首期的《當幸福來敲門》活動送給了可愛的大學生球迷群體。

為了這次活動，本應休息的嘟嘟（張呈棟）特意提前一天收假從北京趕回秦皇島。在球隊駐地換了身衣服后，嘟嘟就馬不停蹄趕往了既定地點。

步入會議室，嘟嘟的現身立刻引爆全場，驚呼聲、掌聲以及手機閃光燈交織在一起，本應是送驚喜的嘟嘟，一時間也被在場學生營造的熱烈氛圍給驚喜到了。

隨後，嘟嘟與在場學生進行了親密互動。學生化身代班記者，對嘟嘟在來到球隊和秦皇島的近況進行了提問。嘟嘟表示：「我和大家的融入是非常好的，也越來越喜歡秦皇島這座城市了。這裏比較安靜，各方面環境也不錯，希望今年能和大家一起戰鬥。」

最後，面對現場近60人的合影及簽名要求，嘟嘟也是非常耐心一一滿足。最後的大合影，嘟嘟親手拿自拍桿與在場學生進行自拍。所有人圍繞在一起，並且群情激昂高喊「河北戰鬥！」的口號。在他們的臉上，也都洋溢著幸福的笑容。

對於《當幸福來敲門》的活動，嘟嘟表示，「很願意參加這樣的社會公益活動，作為一名職業球員，本身就肩負這樣的責任。我知道河北華夏幸福在社會公益方面投入了很多精力，這也是打動我的一個重要因素，我願意跟俱樂部一道去做更多的公益活動，讓『足球之光』能夠溫暖更多的人。」

當幸福來敲門，我們送出了一份小小的心意，你們收穫了幸福。而正因為有你們，我們才更加幸福。幸福來敲門，讓我們一直幸福下去。