中新網北京3月30日電(岳川) 北美職業冰球聯盟(NHL)與華熙國際投資集團有限公司30日宣布，從2017-18賽季開始，NHL每年將進行兩場中國賽。這也是代表世界最高水平的職業冰球聯賽首次登陸中國。

NHL成立於1917年，與NBA、MLB、NFL並稱北美四大職業體育聯盟，代表著冰球運動的世界最高水平。目前聯盟共有30支球隊，其中23支位於美國，7支位於加拿大。像NBA一樣，NHL也分為東、西兩個大區，每年的分區冠軍將進入總決賽爭奪斯坦利杯(Stanley Cup)，常規賽冠軍(常規賽得分最高)獲總統獎座(Presidents' Trophy)。

北美職業冰球聯盟總裁加里-貝特曼在致辭中表示，NHL中國賽將為中國觀眾帶來有別於其他賽事的感官體驗。「通過多方合作，我們希望將北美職業冰球聯盟的百年經驗帶到中國，與中國的球員及球迷分享專業的冰球知識，同時致力於專業運動員訓練以及教練員的培養，從而帶動冰球運動在中國的發展。」

2017NHL中國賽對陣雙方是洛杉磯國王隊(the Los Angeles Kings)與溫哥華加人隊(Vancouver Canucks)，兩支球隊將成為NHL有史以來首次在中國進行比賽的隊伍。據悉，今年的兩場中國賽將分別與9月21日在上海、23日在北京進行。

洛杉磯國王隊和溫哥華加人隊都具有深厚的歷史底蘊。洛杉磯國王隊成立於1967年， 球隊最近一次捧起斯坦利杯是在2014年，當時他們在總決賽中以4比1的大比分戰勝紐約遊騎兵隊。溫哥華加人隊成立於1970年，球隊雖然迄今尚未染指過總冠軍，但他們曾在1982、1994和2011年三度打進過總決賽，並於2010-11和 2011-12兩個賽季連續斬獲總統獎座。

兩支隊伍中球星雲集，洛杉磯國王隊擁有巨星德魯-道迪和2012季後賽MVP得主喬納森-奎克，隊長安澤-科比塔同樣實力出眾。溫哥華加人隊則擁有瑟丁兄弟，兩人也是聯盟中的佼佼者。貝特曼表示，兩支球隊是NHL首次中國賽的最佳選擇，他們也很榮幸能夠參與到這一計劃中。

華熙國際集團董事長趙燕也表示，很高興能與北美職業冰球聯盟達成合作，並把世界最頂級的冰球比賽帶到中國。未來，雙方還將在青少年培訓、NHL品牌推廣等方面展開合作。(完)