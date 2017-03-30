阿聯酋與酷航 樟宜機場起飛前擦撞中央社 (2017-03-30 21:25)
（中央社記者黃自強新加坡30日專電）新加坡樟宜機場今天凌晨發生一起飛機擦撞事故，酷航班機在機場跑道滑行起飛前和阿聯酋航空班機發生擦撞，所幸無人受傷。樟宜機場正調查事故原因。
酷航TZ188班機今天凌1時30分原訂從新加坡飛往中國大陸天津，不料，當飛機在機場跑道滑行時，左側機翼和準備飛往杜拜的阿聯酋航空EK405班機發生擦撞。
酷航隨後派另一架客機將機上乘客送往目的地，並把受損客機進行維修。阿聯酋航空也因飛機機翼受損，讓受影響乘客搭乘另一架飛機前往目的地。
樟宜機場指出，酷航和阿聯酋航空的班機當時均準備起飛，但雙方機翼發生擦撞。1060330
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