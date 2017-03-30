體重超標 德媒曝光梅奔新車弱點：重了5公斤北京新浪網 (2017-03-30 21:30)
梅賽德斯輸掉F1揭幕戰讓人感到意外，德國媒體《AMuS》披露了其中一個原因，梅奔W08賽車的重量控制得不成功，比規則規定的最低質量728Kg還重量5Kg。
梅奔領隊托托-沃爾夫在接受《汽車運動》採訪時並沒有對此否認，他說：」我不想透漏更多的細節，但重量問題確實是一個我們需要提高的領域。「
」在新規則下打造的新的尺寸的賽車，你需要在性能和重量方面平衡一切。這是一個我們正在磨練的進程。
梅奔並非唯一受困於賽車重量的車隊。此前我們已經報導過，印度力量車隊為了應對新賽車體重增加的問題，不得不讓車手佩雷茲進行節食以減輕體重。
而紅牛車隊在賽車輕量化反面做得很好，據稱新賽車RB13底盤的設計質量是可以做到低於一般標準的，搭載上相對「超重」的雷諾改款MGU-K單元后，賽車總質量做到了「剛剛好」。
（新浪體育/賽車頻道/Swift）
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