日期:3月30日消息，據德國媒體《圖片報》報導，中超霸主廣州恆大淘寶有意在2018年引進現效力於德甲豪門拜仁慕尼黑的荷蘭球星羅本，德媒稱不排除「小飛俠」在結束拜仁合同后前往中國踢球的可能性。

《圖片報》稱羅本在今年1月正式與拜仁續約至2018年前，有中國的俱樂部已經與羅本的父親和他的經紀人進行了聯繫，希望用高額的薪水將其帶到中國聯賽，但是羅本最終選擇與拜仁完成續約。德媒稱中超的廣州恆大淘寶有意在2018年邀請羅本加盟，如果2018年拜仁沒有與羅本續約，那麼轉會談判或將繼續進行。

談到關於收到遠東報價的話題，羅本表示：「他們提供的合同是歐洲大俱樂部的四、五、六倍。這種報價簡直太瘋狂了，你至少會考慮一下。」羅本自2009年起就在拜仁效力至今，33歲的他此前曾表示自己不知道這個年齡能去哪裡踢球。德媒稱不排除他將在中國結束職業生涯。

值得一提的是今年年初知名媒體《442》曾經轉載了一篇羅本接受《Radio538》採訪的文章，當時剛剛與拜仁續約的「小飛俠」坦言自己拒絕了來自中超俱樂部的巨額報價，並表示如果轉會中國踢球就基本上承認你的職業生涯已經結束，金錢從來沒有驅動過自己。

今年初，恆大集團董事局主席許家印在召開球隊新賽季全體會議時曾明確表示，恆大從明年開始，外援只減不增，過渡到2020年實現「全華班」的目標，所以目前來看恆大能否像德媒報導的那樣在2018年引進羅本還是一個未知數。所以德媒這則消息的真實性目前仍有待考證。

（新體）