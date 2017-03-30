由《高爾夫旅行》雜誌中文版、韓文版聯合主辦的首屆亞洲百佳高爾夫球場評選頒獎禮於3月29日在海口觀瀾湖旅遊度假區舉行。來自中國、韓國以及東南亞的評委、獲獎球會代表以及行業人士出席頒獎禮。

上午9:00，全體嘉賓揮杆體驗最負盛名的1號場黑石球場，感受火山岩上的球道設計哲學和挑戰趣味。

下午4:00，評委會議舉行。《高爾夫旅行》雜誌出版人李超率先對首屆評選作出總結，他說：「以往我們沒有形成亞洲球場評選的概念，現在是從頭做起。」會議過程中，李瑩、張宇、樊江申、趙東平等評委們就評委資格、評選制度、未來發展等內容獻言獻策。

頒獎儀式於19:00正式拉開帷幕，《高爾夫旅行》雜誌出版人李超、《高爾夫旅行》雜誌韓文版出版人金城鍾、太平洋聯盟執行副總裁張強一一致辭。李超表示：「評選亞洲百佳球場，我們最初的目的是給媒體讀者、廣大球迷一個服務，一個旅遊指南，因為這是球迷對我們最基本的要求。」他說，「我們中韓《高爾夫旅行》雜誌舉辦亞洲百佳球場的評選，目的就是推動人們旅遊度假，促動亞洲市場的共同繁榮，共享亞洲高爾夫的成果。」

隨後，來自神州半島球會、佘山國際高爾夫俱樂部、華彬高爾夫俱樂部等各個獲獎球會代表依次走上講台，從評委手中接過亞洲百佳高爾夫球場的獲獎證書，並發表獲獎感言。來自菲律賓的舍伍德山高爾夫鄉村俱樂部主席哈里（Atty. Harry M.Paltongan）先生表示，歡迎更多的中國球友前往菲律賓打球，未來也希望加深與中國一流高爾夫俱樂部的合作。

作為首屆亞洲百佳高爾夫球場評選，2016-2017年度評選早在2013年發起籌備，2015年，《高爾夫旅行》雜誌篩選評審團成員，直至2016年8月，由50位來自中國、日本、韓國及東南亞地區的評委共同組成的評審團正式成立。著名投資人、賽富基金創始管理合伙人閻焱先生被推選為評選委員會主席。

2016年8月17日，評審團在中國山東威海錦湖韓亞高爾夫俱樂部舉行評委會議，並於8月18日正式提交選票。2016年11月，《高爾夫旅行》雜誌中文版、韓文版同步推出「2016-2017亞洲百佳高爾夫球場」榜單及專題文章，評選結果正式揭曉，隨即受到國內球友廣泛關注。

此次上榜的球場，日本27個，中國大陸20個，中國台灣和中國香港各1個，韓國16個，其他分別被馬來西亞、泰國、新加坡、阿聯酋、菲律賓、土耳其、越南、印尼、印度、柬埔寨、汶萊、關島獲得，100座球場，共來自17個國家和地區。

此次頒獎禮由太平洋聯盟冠名讚助，海口觀瀾湖旅遊度假區特別支持。第二屆亞洲百佳高爾夫球場評選即將啟動，敬請關注。