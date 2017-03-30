還記得小時候緊跟在爺爺奶奶後面，望著背影上市場的記憶嗎？爺爺奶奶和熟悉的攤販彼此間的問候家常在記憶中熟悉親切，台灣傳統市場的人情熱絡互動，一直是屬於我們特有的文化之一，五味雜陳的氣味強烈撲鼻，熱絡的么喝聲此起彼落，曾是新富市場每日輪番上演的戲碼。









明日咖啡的進駐讓文化市場飄進咖啡香。





歷經80多個年頭，外觀特色強烈的馬蹄回字形公立市場建築，現由忠泰建築文化藝術基金會營運的『新富町文化市場』，讓萬華老城區除了剝皮寮之外，不同文化形式的復甦有了更多的可能性。













落成於1935年的新富市場，洗石子的建材外牆與新增建的半月形清水混凝土，比鄰而居無違和感之下形成巧妙的對話空間。









室內造型小巧可愛的小籠包燈籠與明日咖啡的進駐，預計將成為新的文青熱門拍照打卡點。





挑高的主建物風格簡潔，是日據時代較晚期完成的公有市場，公有現代化市場將衛生與公定價格訂定規矩，一改清代市集的雜亂。





將線性的街道， 轉化為日式的「區塊」邏輯，在裡面走一圈，除了感受流暢的空間與充足採光之外，不可錯過獨特的天井設計，天氣好的時候中央天井開放參觀，將台北的藍天白雲圍成馬蹄形。





























「來！迺菜市」開幕特展

展期 | 3/25 – 5/21

打開五感的開關，重新練習生活裡的味覺線索。