在部長的抽屜邊櫃塞滿飯菜、按著部長的頭當跳箱；以運動為由丟球讓部長撿、用樹枝咕嘰部長的胸部……好想像山崎君一樣，對主管這樣又那樣喔！視不合常理舉動為日常的無辜上班族 V.S. 面對部屬異常舉止永遠冷靜的神祕部長，日本Twitter近25萬追隨者，讓你腹筋崩壞！每個上班族都應該有一本的病態系療癒漫畫！









本文摘自《上班族山崎茂》一書，由春光出版授權提供

作者：田中 光（Tanaka Hikaru）