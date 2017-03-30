為做好2018年亞運會的備戰工作，完善全國高爾夫球訓練體系，擴大備戰奧運會的人才儲備，國家體育總局小球運動管理中心，中國高爾夫球協會於3月26日在昆明中信嘉麗澤體育運動俱樂部舉行2017年國家業餘高爾夫球女子集訓隊選拔賽。

本次比賽共有31名運動員參賽，進行6天，108洞比桿賽角逐。第一、第三輪在錦標場，第二、第四輪在濕地場進行。四輪后將由前21名晉級，共同角逐11個2017年國家業餘女隊席位。

首輪比賽於3月28日8:30開球，比賽全程風力3-4級，在臨近尾聲時驟降大雨，給參賽選手們增加了難度。未滿15歲的小將殷若寧發揮出色，前九洞五隻小鳥，最終以70桿（-2）的成績領跑全場。韓雨岑發揮穩定，以72桿列第二位。張婧文以73桿的成績單獨第三。6輪的比賽對於年輕選手來說是不小的挑戰，希望選手們能夠突破自我，在接下來的比賽中取得更好的成績。

在開賽前日，賽事組委會還召開了賽前球員、家長會議。會上國家體育總局小球運動管理中心運動一部韋慶峰副部長介紹了國家隊的基本情況，指出青少年在練球過程中普遍出現的過度訓練、過早專項化、訓練缺乏系統性、急於求成等問題，希望與家庭與社會共同攜手，更科學、系統地培養更多走上世界高水平競技舞台的高爾夫球優秀運動員。同時希望參賽球員弘揚頑強拼搏的精神，積極地面對比賽。

競技體育的魅力在於它的勝不驕敗不餒，在於它的自信誠信，在於勝利的來之不易。在會上國家高爾夫球女隊孫盛偉領隊強調賽風賽紀要求，要求運動員發揚自強、自信、自律的高球精神並祝願所有的運動員都能發揮出好的狀態，賽出風采。