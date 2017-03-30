晚間資訊報導前，我們先來關注一下天氣。3月是降水車輪戰，一輪接著一輪。氣象專家提醒，強降雨的出現將對交通出行影響較大，而且使得這一帶的春播作業短暫受阻。同時，持續性的降水容易引發山區地質災害，要加強防範。

明日重點賽事：

08:00 湖人 VS 森林狼 NBA常規賽

08:00 騎士 VS 公牛 NBA常規賽

10:30 火箭 VS 開拓者 NBA常規賽

19:35 新疆 VS 廣東 CBA總決賽

姜至鵬妻子:他不仁我不義 不擔心他未來職業生涯>>詳情

日前，因為妻子的一條長微博，國腳姜至鵬出軌一事被鬧得沸沸揚揚。五星體育採訪了姜至鵬的妻子，也就是微博的發佈者張之悅女士，請她介紹了事件始末，以及自己的心路歷程。

姜至鵬致歉國家隊 這事嚴重影響了我的足球生涯>>詳情

在國足與伊朗的比賽之後，國腳姜至鵬的妻子通過微博平台發表了一條長微博，指責姜至鵬婚內出軌，一時間在網路上不斷發酵。在接受五星體育採訪時姜至鵬表示：「關於我目前的婚姻狀況，歷時差不多兩年半的離婚官司，反正已經在去年下半年由法院判決，我們解除了婚姻關係。財產和相關問題都已經在法院審理的過程中，進行了審理和查明。1300萬這個數目，是俱樂部提供給我，上交給法院的，是我到富力之後整個的收入，這件事已經嚴重影響我生活和足球生涯了。首先對國家隊和俱樂部道歉，由於我生活問題，造成了非常不好的影響，對不起。」

姜至鵬出軌風波引外媒關注 引用其妻子長文報導>>詳情

近日，有關國腳姜至鵬出軌的事情鬧得沸沸揚揚，國內各媒體紛紛進行報導。這件事不僅僅吸引國內媒體的目光同時也引來外媒的關注。英國媒體BBC與太陽報就引用了張之悅的長文對姜至鵬出軌一事進行了報導。

趙和靖:從未想過故意傷人 進國家隊機會已很渺茫>>詳情

有一種球員，當他站在場上的時候，似乎感覺不到他的存在；但當他坐在場下的時候，才發現他的不可或缺。趙和靖就是這種球員。自2014賽季加盟北京國安以來，很快便佔據了主力位置，在過去的三個賽季，趙和靖代表國安一共出場95次，其中聯賽出場率達到了84%。他所鎮守的左路，也是國安過去三個賽季最令人放心的位置。本賽季，隨著老將周挺的離開，趙和靖又重新回到了更為習慣的右後衛位置上。但是，聯賽首輪對陣廣州恆大的一張紅牌，把習慣了「默默無聞」的趙和靖推到了風口浪尖。

里皮奇兵竟有大學經歷 自曝想回校讀研提升自己>>詳情

世預賽12強戰，中國隊與韓國、伊朗兩場關鍵戰役，里皮都在比賽中派上了從中國杯中脫穎而出、身材略顯單薄的尹鴻博。然而很少有球迷留意，這名新晉國腳還是中超本土球員中罕見的高材生。中伊朗之戰後，畢業於華南師範大學的尹鴻博，還透露了他想要回到校園深造的願望。

C羅醜哭銅像作者曾是清潔工 網上找圖15天做完>>詳情

《太陽報》援引葡萄牙當地媒體，解開了銅像製作背後的故事。銅像的作者名叫埃馬努埃爾-桑托斯，他以前只是一位機場的清潔工，最近兩年才開始自學藝術領域，當他得知機場更名的計劃后，這位C羅瘋狂的崇拜者就自告奮勇接過銅像製作的任務。

梅西給FIFA申訴信曝光：我絕對沒罵過裁判>>詳情

國際足聯認定梅西辱罵邊裁，對其處以4場禁賽的處罰，在處罰結果出爐之前，阿根廷曾有一次申訴的機會，當時梅西也對自己的行為做出了辯護。 《世界體育報》曝光了梅西當時申訴信的內容，梅西堅決否認自己曾辱罵過邊裁。

小丁不會缺席全運預賽 四月中旬結束訓練回國>>詳情

山東男籃近日一直在基地內進行全運會備戰，而在4月1日也就是後天，山東男籃就要提交本屆全運會預賽大名單，根據目前的消息來看，睢冉、丁彥雨航、王汝恆等名字均在列。

蘇迪曼杯國羽30人大名單 林丹領銜李雪芮在列>>詳情

世界羽聯公佈了中國隊參加2017年蘇迪曼杯的30人大名單，其中男選手16人，女選手14人。這份大名單中既包括了林丹、諶龍、傅海峰，同時李雪芮也名列其中。不過根據過往經驗，屆時中國羽毛球隊會對這份名單加以精簡，部分球員可能以替補球員身份出征澳大利亞。

中國賽小特轟147進八強 希金斯4-1遭金左手逆轉>>詳情

2017斯諾克中國公開賽開始了第三輪的爭奪，在下午進行的比賽中巫師約翰-希金斯與金左手-馬克-威廉姆斯戰滿九局，最終威廉姆斯在1-4落後的情況下實現超級大逆轉，決賽局單桿制勝絕殺對手晉級八強。另外，特魯姆普在與中國球員田鵬飛的比賽第五局轟出個人職業生涯第三個單桿147滿分桿，5-3晉級的同時也有機會獨享3萬英鎊滿分獎和兩千英鎊的最高分獎金。