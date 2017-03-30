日期:3月30日消息，總獎金270萬美金的本年度首個大滿貫賽事全日空錦標賽（ANA Inspiration）即將在加利福尼州黛娜-肖爾（Dinah Shore）球場開桿。包括世界排名前80、本賽季前六場賽事冠軍在內的共108名球手將使出渾身解數，力爭在周末高舉黛娜-肖爾杯，跳入波比池（Poppie』s Pond）慶祝獲勝。現時世界第一、2個大滿貫得主紐西蘭球手高寶璟（Lydia Ko）將力爭衛冕，成為繼安妮卡-索倫斯坦(Annika Sorenstam)后第二位成功衛冕該賽事的球手。

2016年全日空錦標賽奪冠，以18歲11個月09天，成為歷史上奪得兩個大滿貫冠軍的最年輕女球員高寶璟表示：「作為衛冕冠軍，你知道當然會給我帶來一定的壓力。但與此同時也會給我相當的信心，表明我在這個球場可以有很好的表現。上周我雖然沒能晉級周末的賽事，但還是有很多積極的方面。在休賽期一直在調整和訓練的部分，成果逐漸顯現，這些都將給我增添很多信心。」

代表中國獲得2016年裡約奧運會高爾夫銅牌的中國球手馮珊珊明日也將向自己的第二個大滿貫冠軍發起衝擊：「其實我是蠻想要再贏一場大滿貫的，之前贏過一次，當時可能關注高爾夫的人不太多，在國內也沒有什麼大的影響。但是去年高爾夫重回奧運了，國內可能關注高爾夫的人會多一些。如果再贏一個大滿貫的話可能影響就會不一樣。然後我自己也在LPGA第十個年頭了，也希望自己能多贏一些比賽。」

曾在2014年以11歲的年紀參加美國女子公開賽、創下高爾夫大滿貫歷史最年輕參賽球員紀錄的華裔少女李憶（Lucy Li），憑藉在全日空青少年錦標賽的勝利，本周出戰自己的第二場大滿貫賽：「我很興奮可以贏得全日空青少年錦標賽，我已經迫不及待想要參加本周的大滿貫賽事。我的第一次大滿貫之旅是非常難忘的經歷，現在我的球技比11歲時當然有了進步，所以表現也會不同。我的目標就是盡量打出好的成績。」

李憶將在周四早上8點45分與美國著名球手魏聖美同組出發。魏聖美曾在2003年以業餘球手身份獲得本項賽事的第四名，為業餘球手的最佳成績。

全日空錦標賽是本賽季CME全球競賽（Race to the CME Globe）的第七站賽事，去年的冠軍得主及年度最佳球員、泰國神童阿瑞雅－朱塔妞佳(Ariya Jutanugarn)，憑藉4場賽事前8的穩定表現，目前以949分暫時領先。此外，隨著高寶璟在上一場起亞精英賽的意外出局，阿瑞雅將有望在短時間內搶佔世界第一的寶座，目前她們兩人的平均分差只有1.33分。