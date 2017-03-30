3月30日，2017年國家乒乓球隊教練員競聘會議在鞍山舉行，共有22名教練員參與國家乒乓球隊總教練、男女一二隊主教練、教練員的競聘。在本次參與競聘的教練員不僅有資深教練員如劉國梁、孔令輝、秦志戩、李隼等功勛教練，也有從事基層教練員崗位的前世界冠軍馬琳、王皓這樣的新面孔。最終的競聘結果將在4月1日公佈。

會議陳述首先由劉國梁做總教練競聘陳述，他著重強調了「中國乒乓，世界分享」的理念，這也是作為總教練在推廣乒乓球發展上一直追求的目標。劉國梁帶隊經歷了四個奧運周期，除了04年雅典奧運會男單金牌外，包攬了所有的奧運金牌，取得了輝煌的成績。不論是從實力還是呼聲來看，劉國梁連任國乒總教練幾無懸念。

競聘崗位備受關注的還有男女一隊主教練，參與競聘的秦志戩和孔令輝都是培養出世界冠軍的前世界冠軍，不管是自身的技術水平還是執教能力都受到了認可。而此次男一隊教練員競聘名單中也迎來了新鮮血液：王皓和馬琳，二人自退役后都回到基層教練崗位上，王皓去年帶領八一隊拿下乒超男團冠軍，馬琳麾下劉詩雯和林高遠成績突出，兩位奧運冠軍的執教水平也經過了初步考驗。另外四位競聘男一隊教練員的則是此前已在國家隊執教多年的肖戰、馬俊峰和劉恆、劉國正教練。

女一隊主教練孔令輝在競聘陳述中，總結了上個周期女乒隊伍中存在的問題，也表明了新周期對於女乒的管理的思路。功勛教練李隼、丁寧主管教練陳彬、劉詩雯主管教練劉志強競聘女隊教練員，原女二隊教練張琴競聘女一隊教練，也是一隊競聘教練員中唯一的女教練；原男二隊主教練劉國正，他此次參與了男女一隊教練員的崗位競聘，球員時期的劉國正留下了大阪世乒賽的經典一役，教練員時期的劉國正也為國家隊培養了許多優秀的苗子，自身實力和執教能力都廣受讚許。最讓人意外的則是培養了張繼科的肖戰指導參與了女一隊教練員的競聘。

在公佈的競選報名名單中，沒有教練員報名參與男二隊主教練的競聘。現男二隊主教練劉國正報名參加了男女一隊教練員的競聘；男二隊教練員競聘的則有劉彬、於洋、張東海三位教練。競聘女二隊主教練的黃海城教練，該教練廣東隊出身長期執教女二隊，擁有豐富的執教經驗，培養了多位女乒主力。同時競聘女二隊主教練的還有閆森。陳振江、李大成、朱文韜、王翔則競聘女二隊教練員。

最終的競聘結果將在4月1日正式公佈，最強教練隊伍令人期待！

（panpan）