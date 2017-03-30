福利！F1中國站車手簽名會/參觀維修站等你拿北京新浪網 (2017-03-30 20:40)
F1中國站車手見面名會入場證
2017年F1中國站將於4月6-9日在上海國際賽車場舉行。為回報車迷的支持，新浪賽車頻道現提供車手見面名會入場證、維修區參觀入場證，共五套，將通過微博抽獎平台抽選發放。
抽獎參加辦法：
關注「新浪F1賽車頻道」微博並轉發本活動微博（點擊查看活動微博），我們將從關注並轉發的網友中抽取獲獎者（每位獲獎者將獲得兩張入場證共計一套）。
注意：車手見面會時間是4月6日星期四，維修區參觀時間是4月7日星期五。
本次活動獎品由F1中國大獎賽運營方久事賽事提供，特此鳴謝。
（新浪賽車）
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