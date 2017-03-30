彩虹城堡Ｘ百萬夜景 浪漫不浮誇景觀咖啡廳景點家 Tripass (2017-03-30 18:20)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
雲林古坑的咖啡，由於正值北回歸線上，日照和雨量十分充沛，這裡所產的台灣原生種咖啡，甘甜香濃不苦澀，具有在地的風味，屬於世界極品咖啡。古坑鄉成為少數可生產高級咖啡的地方，也因此這裡也陸續開設了許多咖啡廳，加上華山的優美景色，除了可以品嚐到頂級的咖啡外，日夜絕佳的視野，還可以欣賞到百萬夜景與俯瞰廣闊山景。其中啡你不可庭園咖啡廳，不僅坐擁美景、在地頂級咖啡，這裡還有童話般的造景與建築，讓人置身國外般的錯覺。
啡你不可夜晚俯瞰百萬夜景 (圖片來源／華山啡你不可咖啡廳)
啡你不可充滿異國鄉村風情 (圖片來源／華山啡你不可咖啡廳)
啡你不可的繽紛城堡建築 (圖片來源／華山啡你不可咖啡廳)
啡你不可百萬夜景 (圖片來源／華山啡你不可咖啡廳)
啡你不可的美麗花園景致 (圖片來源／華山啡你不可咖啡廳)
啡你不可享用美味餐點與咖啡，還可以欣賞廣闊美景 (圖片來源／華山啡你不可咖啡廳)
啡你不可夜晚富麗閃爍 (圖片來源／華山啡你不可咖啡廳)
啡你不可浪漫動人的氣氛 (圖片來源／華山啡你不可咖啡廳)
啡你不可隨處可見童話造景 (圖片來源／華山啡你不可咖啡廳)
【Info】
華山啡你不可咖啡廳
地址：雲林縣古坑鄉桂林村桃源1之15號
電話：(05) 590 – 1140
天空步道景觀咖啡館爆紅！山景夕照太美麗
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=13803
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