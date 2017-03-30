文／MOOK景點家編輯部整理報導

雲林古坑的咖啡，由於正值北回歸線上，日照和雨量十分充沛，這裡所產的台灣原生種咖啡，甘甜香濃不苦澀，具有在地的風味，屬於世界極品咖啡。古坑鄉成為少數可生產高級咖啡的地方，也因此這裡也陸續開設了許多咖啡廳，加上華山的優美景色，除了可以品嚐到頂級的咖啡外，日夜絕佳的視野，還可以欣賞到百萬夜景與俯瞰廣闊山景。其中啡你不可庭園咖啡廳，不僅坐擁美景、在地頂級咖啡，這裡還有童話般的造景與建築，讓人置身國外般的錯覺。