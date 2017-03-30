台北市航空運輸商業同業公會30日召開第10屆第一次理監事聯席會議，會中改選理事長，由中華航空公司董事長何煖軒（左）接任，隨後與卸任理事長林寶水（右）交接。（航空公會提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年3月30日