上海市委常委異動 新任吳靖平翁祖亮中央社 (2017-03-30 20:11)
（中央社記者陳家倫上海30日電）中國共產黨上海市委員會今天有兩席常委異動。新民網傍晚報導，經中共中央批准，吳靖平任上海市委委員、常委、組織部部長；翁祖亮任上海市委常委。
吳靖平，男，1963年8月生，漢族，安徽巢縣人。1984年7月參加工作，在職研究生，經濟學博士，講師。現任中共上海市委常委、組織部部長。
中共上海市委常委、組織部長徐澤洲1月20日兼任上海市人民代表大會常務委員會副主任。吳靖平這次從四川遠調上海，應該就是遞補徐澤洲的職缺。不過，至發稿前，中共上海市委官網的組織部長仍是徐澤洲。
吳靖平曾任四川省綿陽市團委書記、遊仙區委副書記、區長、區委書記，綿陽市委常委、組織部部長，省委組織部副部長，涼山彝族自治州委書記，綿陽市委書記、市人大常委會主任，四川省委常委、宣傳部部長、省委秘書長等職。
翁祖亮，男，1963年7月生，漢族，福建福清人，1983年8月參加工作，大學，工學學士，高級工程師（教授級）。現任中共上海市委常委，浦東新區區委書記，中國（上海）自貿區管委會常務副主任等。
他曾任上海內燃機研究所工會黨委書記，上海汽車工業技術中心主任，上海汽車工業質量檢測研究所所長，上海汽車工程研究院黨委書記、副院長，市質量技監局局長，盧灣區委副書記、區長，閘北區委書記，黃浦區委書記，浦東新區區長。1060330
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