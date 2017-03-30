（中央社台北30日電）台北市長柯文哲日前表示，香港是個小島很無聊，台北更好玩。推廣香港文化旅遊的「活現香港」公開在臉書邀請柯文哲到香港一遊，為他量身打造2天1夜難忘的「香港小島（以外）之旅」。



柯文哲日前在泰國訪問時脫口而出表示，「台灣好玩、好吃、好看，再怎麼無聊晚上看政論節目都有趣多了，所以應該去台灣玩，怎麼會去香港玩呢？」他甚至說，香港很無聊，「只是一個小島，有什麼好玩的」。



致力於推廣香港文化旅遊的「活現香港」（Walk in Hong Kong）立刻在臉書向柯文哲喊話，表示柯文哲會這麼說，「顯示我們的旅遊推廣工作做得未夠細緻」。



臉書上說，「為了顯示港人絕非玻璃心，以及盡快重新團結香港台北修補撕裂」，活現香港決定邀請柯文哲再次訪問香港，還會為他量身打造2天1夜難忘的「香港小島（以外）之旅」。



行程當然不會包括柯文哲提到的「不知道爬上去幾次」的太平山，會無間斷遊覽港九新界各處地點與獨有城市景緻，行程密集，保證不會覺得無聊，還可以體驗「小島」以外的九龍及新界。1060330