陸南沙島礁武備完成 共軍：主權內的事中央社 (2017-03-30 19:58)
（中央社記者邱國強北京30日電）美國衛星照片顯示，陸控南沙人工島礁軍事設施已基本完成。中國大陸國防部發言人吳謙今天宣稱，這「完全是中國主權範圍內」的事，域外人士的炒作「用意何在，值得深思」。
中國大陸國防部下午舉行例行記者會，吳謙在回答媒體提問時，作上述表示。
吳謙說，關於此事，「不存在什麼人工島礁的問題」；且南沙群島是中國固有領土，中國大陸在「自己的國土上是否搞建設，搞何種建設，怎樣搞建設，完全是中國主權範圍內的事情」。
他宣稱，陸控島礁的建設「更多地是為民事需求服務」，也包括「必要的防禦設施」。
吳謙聲稱，當前南海局勢「總體趨穩向好」，但域外有些人士「熱衷於炒作南海問題，渲染緊張氣氛，其用意何在，值得大家深思」。
吳謙並針對陸控南沙人工島礁軍事設施完成，是否有利於中國大陸劃設「南海防空識別區」時舊調重彈說，這將取於（中國大陸）空中安全面臨的威脅，以及所受威脅的程度。1060330
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