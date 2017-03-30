大陸海協會長陳德銘表達希望來台訪問的想法，還拋出兩岸是「一個國家、兩個分治機構」的說法。對此，陸委會發言人邱垂正表示，海基會已經邀請陳德銘以海協會長的身分來台訪問交流，這樣的立場不變，希望雙方坐下來談。邱垂正並指出，兩岸應該透過「對等、尊嚴、不預設前提」的對話來化解分歧。



邱垂正強調，中華民國是主權國家，兩岸關係就是兩岸關係，政府致力恢復兩岸正常溝通往來的立場不變，將在尊重歷史事實和既有政治基礎上務實推動，希望尋找雙方可能的合作機會。



