（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄市鼓山區哈瑪星被選定為「「2017生態交通全球盛典」的示範區，高市府環保局今天公布提供汰換燃油機車並新購電動二輪車，予加碼補助每輛最高新台幣2萬2000元。



高雄市將在106年10月在哈瑪星舉辦第三屆生態交通全球盛典活動，屆時將有許多國際環保團體及觀摩團參加，一起見證高雄市力行生態節能的作法。



環保局公告即日起到10月31日，提供設籍在鼓山區桃源、峰南、登山、壽山、惠安等10里市民，淘汰二行程機車並新購電動二輪車加碼補助，每輛最高2萬2000元。



環保局指出，依據電動車輛種類、型式提供每輛1萬2000元到2萬2000元補助金，淘汰四行程機車並新購電動(輔助)自行車，提供每輛1萬2000元補助金；新購電動二輪車，則提供每輛4000到6000元補助。



環保局說，燃油交通工具對環境污染造成極大的衝擊，搭乘大眾運輸或是電動運具、共乘方式都能節能減碳。



高雄市105年淘汰二行程機車8萬4000輛；為加速老舊機車汰舊換新，環保局增加電動二輪車充電站設置，並鼓勵和加碼補助誘因，盼民眾藉補助機會，響應節能減碳。1060330