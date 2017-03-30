長榮航空服員工會協商 敲定4/17中央社 (2017-03-30 19:20)
（中央社記者汪淑芬台北30日電）長榮航空今天去函桃園市空服員職業工會，同意依桃園市勞動局所建議4月17日與工會進行團體協約協商的程序或其他事項討論，以利後續雙方進行實質協商。
長榮航空說，如果桃園空服員職業工會對協商日期有任何意見，可再討論。
為讓團體協約協商會議順利展開，長榮航空同意會議出席最高主管將為副總級人員，並同意依工會建議，未來每個月召開協商會議一次，每次至少3小時。
長榮航空表示，因雙方協商的團體協約僅適用於長榮航空的空服員，協商時必然涉及公司營業機密資訊揭露，希望工會能夠僅推派具有長榮航空空服身分的會員代表，而無他航員工涉入參與協商。
長榮航空再次強調，公司將基於永續經營與公平原則與桃園空服員職業工會協商，也會釋出最大的誠意與其溝通，期待雙方在互信互利的基礎上展開協商，創造雙贏。1060330
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