清明連假碰上兒童節，大小朋友都想在4天連假玩得開心，許多飯店也化身為兒童樂園，有花蓮知名酒店業者今年推出池畔泡泡同樂會，在泳池畔教小朋友製作大型泡泡，爸媽也可以重溫兒時回憶。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月30日