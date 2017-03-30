連假將到 全台推優惠搶客（3）中央社 (2017-03-30 19:30)
清明連假碰上兒童節，大小朋友都想在4天連假玩得開心，許多飯店也化身為兒童樂園，有花蓮知名酒店業者今年推出池畔泡泡同樂會，在泳池畔教小朋友製作大型泡泡，爸媽也可以重溫兒時回憶。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月30日
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