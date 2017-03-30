清明連假碰上兒童節，大小朋友都想在4天連假玩得開心，許多飯店也化身為兒童樂園，入選全球最佳親子酒店之一的花蓮知名酒店特別準備200份禮物，要給孩子驚喜。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月30日