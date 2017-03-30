連假將到 全台推優惠搶客（2）中央社 (2017-03-30 19:30)
清明連假碰上兒童節，大小朋友都想在4天連假玩得開心，許多飯店也化身為兒童樂園，入選全球最佳親子酒店之一的花蓮知名酒店特別準備200份禮物，要給孩子驚喜。（業者提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月30日
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