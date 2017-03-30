李明哲案 陸委會：願意啟動兩岸熱線中廣新聞網 (2017-03-30 19:10)
民進黨前黨工李明哲前往大陸失聯至今將近2星期，行政院今天由發言人徐國勇出面呼籲對岸回應說明，陸委會發言人邱垂正也再一次要求陸方應該立即針對李明哲的關押地點、涉及法令、限制人身自由的時間等事項對外明確說明，依照司法互助機制通報，具體回應我方家屬訴求，政府也要求讓陸委會、海基會陪同家屬進行人道探視，以及轉交藥品。
媒體追問，陸委會和大陸國台辦是否透過兩岸熱線進行溝通？邱垂正坦承，目前是透過陸委會、國台辦以及海基、海協兩會的既有聯繫機制，對岸如果願意啟動熱線，我方也可以透過熱線溝通。邱垂正說：『政府已經透過既有溝通聯繫機制向對岸聯繫，包括陸委會國台辦，海基會與海協會，以及兩岸司法互助協議的機制各種管道，如果對岸願意啟動熱線，我們也願意用熱線的管道，和對岸聯繫溝通。』
邱垂正說，大陸方面至今沒有回覆我方各種管道的要求，陸委會持續向陸方要求，希望儘速具體回應各項要求。另外針對家屬準備聘請律師處理後續法律問題，邱垂正說，陸委會和海基會都會提供必要協助。
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