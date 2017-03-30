香港, 2017年3月30日 - (亞太商訊) - 【本報訊】2016年8月於聯交所主板上市的國內大型券商光大證券（6178.HK）公佈首份年度業績。期內，實現收入及其他收益人民幣138.7億元。其中，手續費及佣金收入人民幣73.6億元；利息收入人民幣48.7億元，投資收益淨額人民幣972.3百萬元；其他業務收入人民幣670.4百萬元，同比增加352%，主要是政府補助及匯兌收益增加。董事會亦通過以2016年12月31日公司A股和H股總股本4,610,787,639股為基數，向全體A股和H股股東每10股派送現金股利人民幣2.00元。



據了解，光大證券的經紀和財富管理業務改革顯效，報告期內，經紀和財富管理板塊實現收入人民幣41億元，佔比30%。證券經紀業務方面，公司以分支機構改革和客戶服務體系改革為依託，一方面確立了分支機構矩陣式管理體系，全力鋪設零售網點；另一方面秉承「以客戶為中心」的理念，規劃調整客戶服務體系，完善客戶分類分級管理。截至2016年年末，公司擁有境內分公司13家、營業部203家，彌補了重點區域網點空白。在改革推動下，分支機構業務拓展更為積極、差異化發展更為主動、業務結構更為優化。2016年，公司股票基金交易量人民幣6.8萬億元，市場份額2.45%。財富管理業務方面，光大證券以高淨值客戶為重點突破口，借助CRM系統，完善高淨值客戶的服務體系建設。通過增量客戶引流和存量客戶維護相結合的方式，新增高淨值客戶近3,000戶。期貨經紀業務方面，在股指期貨、商品期貨等品種交易受限的背景下，光大期貨擴大跨境合作，積極探索業務創新。客戶保證金規模仍維持較高水平，日均人民幣137億元、同比增長29%。2016年，光大期貨在行業分類評級中連續第三年獲得AA最高評級，綜合排名連續兩年位居第6，再次榮獲行業權威媒體評選的「中國最佳期貨公司」稱號，同時當選《第一財經》媒體「金融價值榜」年度期貨公司。



公告披露，光大證券的機構證券業務表現亮麗，去年機構證券業務板塊實現收入人民幣21億元，佔比16%。投資銀行業務方面，2016年，面對市場和監管環境的多方面變化。報告期內，公司完成股權承銷項目10個，主承銷金額人民幣150億元，同比增長6%；債券主承銷項目146個，主承銷金額人民幣1,653億元，同比增長87%；公司債承銷金額排名行業第 5。債券承銷業務模式也不斷創新，先後完成國內首單集合委託貸款資產證券化項目、首單央企綠色企業債券等創新項目；同時全年完成新三板掛牌項目88個。報告期內，公司公募基金交易分倉佔比為3.6%，新增PB業務規模人民幣 698億元。



截至2016年末，光證資管期末資產管理規模人民幣2,696億元，較年初增長15%，其中主動管理規模人民幣1,142億元，是年初的2倍；集合資產管理計劃規模排名券商第6；資產管理淨收入排名券商第7。光证海外業務、其他業務取得突破發展。期內，海外業務板塊實現收入人民幣12億元，佔比9%。2016年，香港子公司綜合實力居中資券商前列。經紀業務穩步發展，截至年底，有海外股票客戶超過十萬名；投行業務快速進步，累計完成11個IPO承銷項目、7個新股配售項目、13個債券 承銷項目及13個財務顧問項目；衍生品交易服務能力顯著提升，在第三届全球衍 生品實盤交易大賽中榮獲「港交所優秀交易商獎」；資管業務順利取得QFII業務資 格，旗下資管規模約39億港元。公司境內外一體化發展進入新階段。



據悉，光大證券2016年互聯網金融業務快速發展，幷積極開拓PPP金融，有昆明棚改模式、央企聯合體模式和以購代建模式爲代表的PPP合作項目，服務區域覆蓋雲南、浙江、江蘇、陝西、安徽等多個省份，服務項目涉及片區開發、交通運輸、水利工程等多個業務領域；全年實現項目落地規模超過人民幣150億元，項目儲備規模超過人民幣1,000億元。

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