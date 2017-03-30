新台幣連2貶收30.315元 美元轉強承壓中央社 (2017-03-30 18:48)
（中央社記者邱柏勝台北2017年3月30日電）國際美元持續反彈，非美貨幣走弱，今天新台幣續呈弱勢盤整格局，終場以30.315元兌1美元作收，貶值3分，匯價連2貶，台北與元太外匯經紀公司總成交量9.61億美元。
外匯交易員表示，國際美元持續反彈，今天包含韓元在內的非美貨幣多呈弱勢盤整，新台幣開盤也延續昨天貶勢，但因月底出口商拋匯，貶幅相當有限，終場僅小貶3分，「今天跟昨天一樣，還是可解讀成新台幣升多回檔，沒有什麼特別」。
展望新台幣後市，外匯交易員指出，美元雖有轉強跡象，但月底是出口商拋匯旺季，新台幣不至於有太大的貶幅。且接下來邁入清明連假，外資暫時退場觀望，匯市交投清淡，只剩下實質需求的拋補，因此新台幣也難有大行情。一切都得等到連假過後、月初出口商退場，再看外資動向而定。
新台幣兌美元今天開盤價為30.260元，最高30.260元、最低30.360元，尾盤收30.315元，貶值3分。
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