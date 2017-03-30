（中央社記者蔡怡杼台北2017年3月30日電）金管會拚都更，鬆綁銀行參與都更後自用不動產比率從5成降低至2成，以及取得自用不動產時間從2年延長到7年，預計4月6日後上路。



金融監督管理委員會今天宣布「商業銀行投資不動產辦法」第三條、第四條、第四條之一修正草案，已完成預告程序，經參考採納各界意見修正後，預計於今年4月6日發布施行。



修正重點包含銀行自有不動產參與都市更新後的不動產自用比率，從現行50%降低為20%，以及銀行購地自建或與建商合建分屋，取得自用不動產所需時間，從現行最長2年修正為7年。



銀行局副局長呂蕙容表示，現行商業銀行投資不動產辦法第75條第2項，有關短期內自用而預購者的「短期」規定，最長為2年，已不符合實務所需，因此將「短期」修正為7年。目前已有一案擬申請延長到3、4年。



另外，在銀行自有不動產參與都更上，呂蕙容表示，公股有不少案例。例如土地銀行已成案1案、合庫銀行送核備中1案，及彰化銀行辦理變更權利變換計畫1案、進行事業計劃階段7案、整合協商階段9案、申請劃定都更單元變的7處，及可投入都更標的13處。