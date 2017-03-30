（中央社記者邱柏勝台北2017年3月30日電）行政院院會今天審查通過遺贈稅法、所得稅法、營業稅法、貨物稅條例、菸酒稅法及規費法修正草案，取消滯納金加徵利息規定，已列為立法院優先法案，最快本會期就會三讀通過。



此外，本次修法也一併刪除法人繳納的滯報金、怠報金加徵滯納金規定。



財政部表示，大法官日前發布第746號文解釋，宣告遺贈稅欠稅滯納金加徵利息違憲，因此財政部立即檢討相關規定，除即日起停止加徵遺贈稅欠稅滯納金利息外，並一併檢討相關法規針對欠稅滯納金需加徵利息的規定，日前已送行政院審議，今天經行政院院會通過。



財政部政務次長蘇建榮表示，行政院今天通過修正草案後，下週會立即送立法院審查，本會期通過的機會很大。但在修法程序完成前，除遺贈稅欠稅滯納金因大法官宣告違憲，因此已立即停止加徵利息外，其餘稅目欠稅滯納金，仍會依法加徵利息。



根據財政部統計，近5年各項稅目欠稅滯納金、怠報金加徵滯納金與利息，以及滯納金加徵利息的金額約新台幣4298萬元，金額不大，且屬罰鍰的一種，不計入稅課收入，所以修法後不會有稅收損失，但國庫收入仍會因此減少。