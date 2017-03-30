稅費滯納金不加徵利息 拚本會期通過中央社 (2017-03-30 18:39)
（中央社記者邱柏勝台北2017年3月30日電）行政院院會今天審查通過遺贈稅法、所得稅法、營業稅法、貨物稅條例、菸酒稅法及規費法修正草案，取消滯納金加徵利息規定，已列為立法院優先法案，最快本會期就會三讀通過。
此外，本次修法也一併刪除法人繳納的滯報金、怠報金加徵滯納金規定。
財政部表示，大法官日前發布第746號文解釋，宣告遺贈稅欠稅滯納金加徵利息違憲，因此財政部立即檢討相關規定，除即日起停止加徵遺贈稅欠稅滯納金利息外，並一併檢討相關法規針對欠稅滯納金需加徵利息的規定，日前已送行政院審議，今天經行政院院會通過。
財政部政務次長蘇建榮表示，行政院今天通過修正草案後，下週會立即送立法院審查，本會期通過的機會很大。但在修法程序完成前，除遺贈稅欠稅滯納金因大法官宣告違憲，因此已立即停止加徵利息外，其餘稅目欠稅滯納金，仍會依法加徵利息。
根據財政部統計，近5年各項稅目欠稅滯納金、怠報金加徵滯納金與利息，以及滯納金加徵利息的金額約新台幣4298萬元，金額不大，且屬罰鍰的一種，不計入稅課收入，所以修法後不會有稅收損失，但國庫收入仍會因此減少。
關鍵字：
下一則：台揚3大引擎推升 今年續拚高成長
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- WATERMAN 權威系列 黑桿金夾 鋼珠筆
- 吉尼佛 JENOVA 69002 復古型攝影背包(大).
- 蘇菲亞SOPHIA 日本輕珠寶-Love Bow系列3鑽 鑽石項鍊(共2色)
- 【南極星】GPS-5688 液晶數位彩屏分離式測速器(全省專業安
- 【Sony 福利品】Xperia Z5 Premium 4K 螢幕手機(E6853)
- 【effie】嬉皮假期 真皮編織扣環簡約厚底涼拖鞋(茶)
- Cellex-C希蕾克斯 17.5%全效左型C濃縮液 C+B隨身帶組合裝/
- 【Mio】MiVue M560 金剛王Plus 機車用 行車紀錄器 Sony感光
- 【Nextech】P系列 15.6吋-室外型 電容多點觸控螢幕-前防水-
- Bernice - 威爾斯黑腳亞麻紋皮餐椅(綠)
盈透亞洲總裁：老虎證券能解決華人美股投資痛點【北京新浪網】
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
龍超理金:金價雙頂反彈做空 庫存激增原油低多【北京新浪網】
安卓應用收入料將超過蘋果 誰在為安卓買單？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》