（中央社記者陳政偉台北2017年3月30日電）主計總處近日發布薪資數據屢遭質疑，今天建置的薪情平台正式上線，到中午就超過萬人瀏覽，並引起網路熱烈討論，有網友就直言，應該改名為薪酸平台。



主計總處29日才公布去年薪資分布概況，105年經常性薪資（月薪）平均數升至新台幣3萬9238元，但中位數僅3萬3502元，超過6成上班族的月薪低於平均數。



對此，主計總處就表示，像是高科技產業都有極端高薪的CEO，所以將平均薪資往上拉抬，有些民眾對於薪水增加無感，主要還是受限於本身職位、教育程度、工作年資等因素影響。



近日主計總處薪資數據頻遭外界批評，認為無法完全反映真實狀況。為弭平外界對薪資數字常有誤解，主計總處建置的薪情平台今天上線，讓民眾瞭解整體薪資分布狀況。



觀察主計總處薪情平台網站，到中午就已經突破萬人瀏覽；網路上，許多網友顯示對薪水高低有許多疑慮，也針對近日薪資中位數、薪情平台的議題討論熱烈。



有網友就寫文分享薪情平台上線的資訊，並認為「讓慣老闆知道可以付的更少，請正名：薪酸平台」，吸引許多網友回應，有人覺得「低薪都是因為你們不努力」。



有人則認為，「其實薪資訊息公開對勞工有利」，或是有人看過後覺得，「這平台就是告訴你，要靠自己努力啦。」