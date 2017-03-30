宏皏h年每股虧1.62元 擬配息0.5元中央社 (2017-03-30 18:32)
（中央社記者吳家豪台北2017年3月30日電）電腦品牌廠宏痋]2353）今天召開董事會通過2016年財報，因反映第4季無形資產減損，全年稅後淨損新台幣49億元，每股虧損1.62元，董事會決議以資本公積每股發放現金0.5元。
宏2016年合併營收2327.24億元，與2015年相比衰退11.8%；營業毛利232.12億元，毛利率達到10%；營業淨利11.93億元，與2015年相比提高27.1%；因反映第4季無形資產減損，稅後淨損為49億元，每股虧損1.62元。
宏眹抭W定須反映去年底無形資產減損63.64億元於2016年財報內，不過資產減損並未影響業務與營運資金。若未計無形資產減損，宏皏h年稅後淨利為14.64億元，每股盈餘（EPS）為0.48元，實際呈現公司的健康體質與穩定營運。
此外，宏痐斷打造優質產品的效果彰顯，並持續優化各地區產品組合，全年毛利率達到10%。
宏痐膝2016年第4季合併營收616.54億元，季增5.2%；毛利為55.64億元，毛利率9%；營業淨利1.33億元，營業淨利率0.2%；因無形資產減損63.64億元，稅後淨損57.34億元，單季每股虧損1.89元。若未計無形資產減損，宏眵4季稅後淨利為6.31億元，EPS為0.21元。
宏硌釣こ|今天決議，將以資本公積每股發放現金0.5元。
此外，宏硌釣こ|今天也決議，將提名4位獨立董事，分別為台灣積體電路副董事長曾繁城、台大國際企業學系教授李吉仁、台灣大哥大基金會董事長暨前行政院長張善政，以及力旺電子董事長暨前清大電子研究所所長徐清祥；至4月13日截止股東提名後，報請股東常會討論決議，今年度股東常會將於6月21日舉行。
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