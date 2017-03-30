吃蜂蜜中毒 港府提醒市民小心中央社 (2017-03-30 18:56)
（中央社記者張謙香港30日電）香港1名37歲男子日前進食蜂蜜後中毒，經醫師救治後自行出院；香港當局提醒市民小心購買尼泊爾和土耳其的蜂蜜。
衛生署衛生防護中心今天公布，上述男子為慢性病患者，於25日在家中獨自進食蜂蜜約5分鐘後，出現暈眩、麻痺和呼吸困難等病症。
其後，他被送到附近醫院進行急救，翌日在不遵從醫師的建議下自行出院，但情況穩定。
中心指出，醫院管理局經化驗後，發現這名男子食用的蜂蜜含有梫木毒素，與臨床診斷梫木毒素中毒相符，並確定他是狂蜜病中毒。
調查同時發現，這名男病人所食用的蜂蜜，是朋友從尼泊爾帶回香港的。
中心正繼續調查這起個案。
中心發言人說，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起的。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。
相關中毒症狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常，嚴重的話可能會出現低血壓、心律下跌或休克。
防護中心建議市民向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜，丟棄帶有苦味或澀味的蜂蜜，以及注意在尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。1060330
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