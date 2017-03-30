全球1/4吉他廣東生產 原因是台商中央社 (2017-03-30 18:52)
（中央社台北30日電）中國大陸廣東省惠州市惠陽區已成為全世界重要的吉他製造產業基地，吉他產量約占世界的25%。而惠陽的吉他產業，起源於一家台商。
中新社報導，廣東惠州市今天召開首屆廣東省吉他（惠陽）邀請賽暨惠陽吉他文化藝術節記者會。
記者會上指出，惠州市惠陽區已成為中國大陸、乃至全世界重要的吉他製造產業基地，吉他產量約占全中國大陸的60%、世界的25%，烏克麗麗（ukulele）產量更是占全世界的80%。
報導說，惠陽區的吉他產業起源於1991年惠州市惠陽區秋長鎮的一家台資企業—宇聲樂器公司（原名「侑成樂器木器廠」），在中國大陸生產第一把以國際標準製造的吉他。
經過20多年的發展，惠陽區吉他相關企業已發展到200多家，形成從原材料供給、半成品、電子五金配件、裝飾包裝、數控機械、成品等完整的產業鏈。產品包含古典吉他、民謠吉他、爵士吉他、電吉他、烏克麗麗等所有吉他種類，吉他自主品牌近100個。
惠陽區也有許多企業為海內外的吉他品牌代工，如美國的馬丁（Martin）吉他，是世界上吉他第一品牌，產品也是在該區生產的。1060330
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