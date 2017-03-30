台揚3大引擎推升 今年續拚高成長中央社 (2017-03-30 18:39)
（中央社記者韓婷婷台北30日電）衛星通訊廠台揚總經理顏信介表示，主力產品LNB聚焦高階的策略奏效、電信新產品挑戰翻倍成長加上VSAT效應在第2季發揮，今年營運將優於去年，法人看好營收維持高成長。
台揚今天舉行法人說明會，顏信介表示，LNB相關產品在北美市場的市占率已高達40%，今年台揚的重點會擺在調高毛利率，歐洲、中南美洲市場也可望有斬獲。
他指出，電信今年會有7個新產品陸續出貨，營收挑戰倍增，營收占比可望從去年的9%拉高到15%至20%。VSAT則受惠4月底客戶有一顆第三代新衛星發射，容量為第2代的2倍，台揚是唯一供應商，從第2季起貢獻業績，預計VSAT對整體貢獻將延續3年至4年，將是後續台揚營運動要成長動能。
台揚2016年合併營收75.97億元，年增2成，在費用控管得宜下，營業毛利大增45%，毛利率拉高3個百分點，營運連2年轉盈，EPS為0.81元。1060330
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