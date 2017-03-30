經部：製造業固定資產投資連六季正成長中廣新聞網 (2017-03-30 18:40)
經濟部統計處今天(3/30)公布105年第4季製造業投資及營運概況調查統計，製造業國內固定資產增加三千一百九十二億元，年增百分之六點三，是連續六季正成長。累計去年全年投資達一兆八百七十八億元，年增百分之十一點八，是100年來最大增幅。
經濟部指出，「機械設備」增加兩千七百七十億元，占主要投資項目的百分之八十六點八位居首位，房屋營建占百分之十一點九位居第二。
統計處認為，隨全球景氣逐步回溫，半導體業者為了維持製程領先，加上新興智慧科技應用逐漸擴增，業者將持續擴充高階製程產能，預估第1季固定資產增購可望續呈正成長。
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