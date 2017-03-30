英國28日正式簽署退出歐盟通知書，啟動為期2年的脫歐程序。經濟部表示，英國完成脫歐程序前，對台、英雙方經貿影響不大，且歐盟對我國採取的貿易救濟措施也不會改變。學者則是提醒，短期的影響會以金融、股市波動為主，且要注意英國脫歐談判如何演變以及今年歐洲各國大選，兩者都將影響到歐元區的存續。

英國去年6月全民公投結果出爐，決定英國將退出歐盟。英國首相梅伊在今年3月28日也正式簽署退出歐盟通知書，29日送交歐盟總部，宣告啟動脫歐程序。各界好奇，英國脫歐會對台灣經貿產生何種影響？

◎完成脫歐前 台英經貿影響不大

經濟部國貿局指出，去年台、英雙邊貿易額為54.9億美元，其中，我國對英國出口36.4億美元，佔總出口總額1.29%，貿易量相對較小，而英國未來約有2年的脫歐談判過渡期，在這段期間，英國仍維持與歐盟相同的關稅及貿易措施，因此，英國脫歐對台、英雙邊經貿暫時影響不大。

另一方面，目前歐盟對我國採行的貿易救濟措施，包括2件反傾銷案、4件反規避案，國貿局表示，須等到英國完成脫歐後，重新評估這些措施是否需要調整。國貿局副局長徐大衛說：『(原音)這2年之內他(英國)還是歐盟會員，所以還是一樣的，就等到他(英國)正式脫離了以後才會有影響。到時候，反傾銷案子是歐盟在課徵的話，那是不是英國他就分開、不課徵了？還是說他要另外再怎麼處理，這個都要等到他脫歐正式生效了以後，才會發生這些事情。』

台經院景氣預測中心主任孫明德也認為，台灣對英國出口、雙方實質經貿互動，短期不會明顯受到脫歐影響，但台灣金融、股匯市則是會受到消息面影響，而有波動與衝擊。

全國工業總會理事長許勝雄則認為，台、英貿易比重不大，且台灣產業在歐洲主要是商業行為，較沒有在當地設廠製造，因此歐洲整體經濟能否穩定成長，顯得更為重要。他說：『(原音)反而是他(歐洲)的經濟活動、經濟成長率，如果沒有辦法去維繫，什麼1.7%以上，或是2%、3%，那個影響台灣的層面可能比他(英國)脫歐與否的問題，我想是比較嚴重的。』

◎後續效應 端看英國如何脫歐

就中、長期影響而言，孫明德表示，台灣要關注英國後續如何做脫歐談判。他指出，英國最希望達到的談判結果，是順利退出歐盟，且和歐盟簽署自由貿易協定(FTA)，享有過去在歐盟的各項經貿優惠，也就是「軟脫歐」。不過，他認為，歐盟應不會那麼輕易放手，否則可能會影響歐元區的存續。孫明德說：『(原音)如果你這次脫歐很順利，是軟脫歐，脫了以後，自由貿易協定還可以簽，簽了以後跟原來沒有不一樣，那大家幹嘛加入歐盟？到時候其他國家就起而效尤了，像義大利、西班牙有一些地方都想獨立，所以我覺得，歐盟不會給英國太好過，所以我會覺得他介於軟硬之間是比較有可能的，不會達到最好的條件。』

另外，孫明德也指出，今年4月法國將舉行大選，下半年也有德國大選，這些重要的政治活動，也會連帶影響未來歐盟局勢發展，值得追蹤。

◎英國脫歐 台、英有機會深化經貿往來

面對英國脫歐，國貿局表示，短期內會持續協助業者組團拓銷英國市場，維繫雙邊貿易動能，中長期則希望能在脫歐程序塵埃落定後，尋適當機會加深與英國的經貿投資關係。國貿局副局長徐大衛說：『(原音)我們也是希望是說，在這個事情等他塵埃落定比較明確的時候，我們也能夠看看怎麼樣能夠利用各種可能的時機，來加強跟深化我們台灣跟英國之間的經貿的實質合作關係，甚至看能不能再進一步往前面邁進，看看能不能在簽署對雙方都有利的這些協定。』

歐盟自1993年成立以來，現有28個會員國，成為全球重要的單一市場，如今，英國啟動程序、揮別歐盟，對未來全球政經局勢都將帶來深遠影響。而台灣對英國出口比重雖然不高，但面對後續的脫歐談判仍需緊盯發展，思考因應之道。