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美國 Nasdaq 股市有一檔名不見經傳的中國企業股票──穩勝金控 ((US-WINS))，自 2015 年掛牌交易以來，已瘋狂飆漲 4555%，創過去一年 Nasdaq 指數中表現最佳紀錄。連公司在聲明中也表示，他們不曉得股價為何如此暴漲。

穩勝上市以來股價走勢 (白線) 及交易量 (藍柱) 線圖。(圖片來源：彭博)

《彭博社》報導，穩勝專門提供中國小型企業貸款擔保及設備租賃。公司市值上個月已衝破 90 億美元，是美國線上貸款服務公司借貸俱樂部 (LendingClub)((US-LC)) 的 4 倍之多，但後者營收卻是穩勝的 50 倍！凸顯穩勝股價瘋飆令人匪夷所思的程度。

根據穩勝最近一份年報，在去年 6 月結束的會計年度，公司營業收入較前一年銳減 34% 至僅 980 萬美元。而其約 2/3 的業務活動，是在中國煤礦大省山西的晉中市。記者走訪穩勝登記在紐約時代廣場摩天高樓的美國總部，並未見到業務跡象；公司登記在北京朝陽區的中國總部，也只有少數員工上班。

美國商人銀行 (merchant bank) Eiffel Peak Capital 分析師 William McNarland 本月發布報告表示，他們花了數百小時時間調查穩勝，「這家公司的故事是我生涯遇過最詭異之一」。他進一步警告，之前唯一一次美股出現過這樣價格高估的情況，是在 2000 年春天的少數網路公司，「而我們都知道故事的結局如何。」