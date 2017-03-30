外送服務革命！達美樂機器人上路 一次可以送8個披薩鉅亨網 (2017-03-30 18:20)
【鉅亨網新聞中心】
達美樂披薩 ((US-DPZ)) 機器人周三在荷蘭阿姆斯特丹開通外送服務，緊接著德國漢堡的街頭也將很快出現機器人送披薩，不過，初期外送服務限定距離門市 1 公里內。
由前 Skype 聯合創辦人 Ahti HeinlaStarship 創辦的 Starship 生產的此批送貨機器人，內裝電池供電，能夠在人行道上行走，最高時速為 4 公里，一次可以運送 20 磅的食物，相當於配送 8 個披薩，或是披薩、冷飲、甜點等的組合。
與摩托車外送員送的外賣一樣，機器人送的外賣披薩會被放到保溫的袋子中，當外賣送達時，顧客的手機會收到驗證碼，用來解鎖外賣箱。
為了應對未來外送人力緊缺的局面，達美樂已經成立機器人部門，以因應 5-10 年的發展規劃。
速食業者除了達美樂以機器人外送披薩之外，百勝集團執行長 Greg Creed 也加速機器人服務，旗下的幾家速食店品牌公司，包括必勝客、肯德基和塔可鐘（tacobell），已經在中國上海設立了自動售貨亭，只需要一個機器人就能服務消費者。
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