樂觀破表！美股融資餘額飆空前新高 企業獲利預估創5年半最佳！鉅亨網 (2017-03-30 18:10)
【鉅亨網新聞中心】
紐約證交所 (NYSE) 周三 (29 日) 公布，2 月份美國股市融資餘額攀升至空前新高，反映投資人抵抗政治及經濟不確定性壓力，而呈現的樂觀程度。同一時間，分析師對於美股企業現行季的獲利成長預估，也衝上 5 年半新高。
數據顯示，上月美股融資餘額再增加 2.9%，由 1 月份的接近 2 年來最高水準 5133 億美元，攀上刷新歷史紀錄的 5282 億美元。通常融資餘額增加，代表市場信心上升；因為投資人見到股價走揚，令其投資組合的價值增加，就更願意抵押資產來向券商借貸資金，並繼續投資。
不過專家們警告，融資餘額躥升也可能意味投資人太盲目忽視市場風險。《華爾街日報》報導，過去美股融資餘額曾在市場崩盤前觸頂，例如 2000 年及 2008 年的例子。且上回融資餘額於 2015 年春天衝上歷史頂峰後，到了夏季美股便大跌，指數摔逾 10%。
另根據《路透社》周三 (29 日) 公布統計，分析師如今平均預估，美股標準普爾 (S&P) 500 指數成分企業第一季的獲利，可較去年同期大增 10.4%，創 2011 年第一季以來最佳表現；營收也預期平均可成長 7.1%，同樣創 2011 年該季以來最大增幅。
《CNBC》報導，分析師們指出，目前美股基本支撐力道強勁，應該可以轉移市場對華府政治僵局的一些憂慮，同時也讓川普政府有時間來催生股市投資人想看到的利多，那就是稅改計畫。
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