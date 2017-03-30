（中央社記者鍾榮峰台北2017年3月30日電）鴻海（2317）布局東芝記憶體傳出受阻，現在有人抱不平。日媒報導，夏普高層對於限制外資投資東芝半導體提出批判，並認為鴻海一定會投資東芝半導體。



日本經濟新聞報導，兼任鴻海集團幹部的夏普（Sharp）高層人士表示，東芝（Toshiba）規劃釋出半導體記憶體事業股權，不過日本政府擔心技術流出、對於中國大陸等企業收購採取警戒立場。這名夏普高層人士對此提出批判，認為「在自由貿易的國家內，政府採取這樣的態度很奇怪」。



報導指出，這名夏普高層人士強調，這是基於個人的見解，「（鴻海）一定會投資」。



報導引述夏普高層人士分析，若日本政府對於外資投資發動限制，進一步表現出對抗的意味，那麼中國大陸對於反壟斷法的審查，會採取更加嚴厲的態度。



東芝股東今天同意出售記憶體事業，以彌補陷入困境的核電事業巨額虧損。



東芝在2月下旬分拆旗下半導體新公司，新公司稱為東芝記憶體（Toshiba Memory），新公司將繼承東芝儲存和電子裝置解決方案事業。



東芝先前公告，相關分拆協議在股東臨時會上提請通過後，預計4月1日生效。



日本朝日新聞日前報導，日本政府開始研議，如果東芝記憶體事業售給中國大陸或台灣的企業，將根據外匯及外國貿易法勸告東芝中止或重新考慮。



日本政府認為，東芝的半導體技術是攸關安全保障的重要技術，擔心高階技術外流。如果政府採行這種勸告，東芝半導體選擇買家的範圍將有限。



日本產經新聞日前報導，針對東芝有意出售旗下東芝記憶體股權一事，日本政府擔心東芝記憶體的高階技術外流、擔心安全保障的因素，日本政策投資銀行和日本官民基金「產業革新機構」（INCJ）等公眾基金，有意與美國的投資基金合作，投資東芝記憶體。



報導引述關係人士談話指出，日本政策投資銀行和日本官民基金「產業革新機構」INCJ將擁有東芝記憶體超過1/3的股權，因此可望擁有否決權，美國相關基金取得近2/3股權。