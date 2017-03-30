（中央社記者黃麗芸台北2017年3月30日電）一年一度的母親節百貨大戰又來啦，精打細算的小資女快看過來，京站刷卡消費滿4000元最多送600元；SOGO百貨和微風集團都推出滿3000元送300元，優惠不輸週年慶折扣。



母親節檔期向來是百貨業者上半年度重頭戲，今年受到暖冬影響，多數業者1、2月業績不如預期，面對即將到來的5月母親節活動，無不摩拳擦掌要攻下一城。



京站時尚廣場預計自4月6日至5月14日推出「京站女王購物節」，只要當日消費累計滿新台幣4000元就送200元商品禮券，滿8000元即可憑發票兌換400元商品禮券；另外，化妝品、內衣及香氛類商品滿2000元還送200元，以此類推。



想獲得最多折扣的消費者，還可以刷花旗卡消費再享10%的超級回饋，搭配購買化妝品、內衣及香氛類商品者，最多可享滿4000元最送600元的超值優惠，回饋率高達15%。



京站總經理柯愫吟今天受訪表示，由於今年第一季零售業表現普遍不佳，預計這波母親節檔期業績目標為7億元，較去年要成長2%；全年度則為69億元，同樣較去年成長2%，下半年將進行餐飲業種大改裝計畫。



微風集團今天也表示，今年母親節活動推出消費滿3000元送300元酬賓券優惠。其中，微風廣場自4月13日至4月26日於化妝品/保養品專櫃當日單筆消費滿3000元即贈300元酬賓券。



另外，微風信義、微風松高及微風南京則都從4月13日至5月14日於全館指定櫃位（或業種）單筆消費滿3000元就送300元酬賓券；微風松高B2F指定餐飲櫃位單筆消費滿1000元，也可兌換100元酬賓券，限量500份。



?百貨龍頭SOGO今年歡慶開店30週年，台北店三館母親節檔期自4月6日起至26日止，今年首度破天荒推出首4日化妝品/香氛/男士保養單筆消費滿3000送300元抵用券，回饋門檻優於歷年，業績目標要達6億元，較去年的5.4億元要成長1成。



同時，全台最強美妝聖地「美妝天后宮忠孝館1樓」向來為全台坪效霸主，今年優惠更勝週年慶，3館推出百萬組優惠組、全國獨家組合增加2成。



南台灣的南紡購物中心則自3月30日至4月12日推出母親節首波檔期「美人購物情報」，首4日在指定店櫃消費滿3000元就送500元抵用券，另刷聯名卡加送100元抵用券、首4日會員卡滿3000元送100元抵用券，回饋率高達16.6%。