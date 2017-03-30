▲香港海洋公園本周將登場的「Chill爽啤酒音樂夜」。（圖／香港海洋公園）

到香港海洋公園遊玩可不是小朋友的專利！為慶祝開幕40周年，香港海洋公園舉辦夜間美酒佳餚盛會，本周將登場的「Chill爽啤酒音樂夜」，可以一次品嚐來自世界各國的特色啤酒及街邊小吃，一旁還有人氣歌手及樂隊輪流演出，在傍晚5點之後感受不同的海洋公園氛圍。

港鐵南港島綫去年底正式通車，到香港海洋公園交通便利性大為增加，為讓旅客有個不同的體驗，海洋公園今年首次舉辦夜間美酒佳餚盛會，打破以往以兒童為主要目標，讓旅客可以在入夜後到海洋公園享受特色餐飲及精彩娛樂表演。

▲香港海洋公園為慶祝開幕40周年，首度舉辦夜間美酒佳餚盛會。（圖／記者陳致宇攝）

▲港鐵南港島綫去年底正式通車，到香港海洋公園交通便利性大為增加。（圖／記者陳致宇攝）

海洋公園的南島饗樂活動將分為「清酒嚐味祭」、「Chill爽啤酒音樂夜」及「星級美酒佳餚薈」三大主題。本周末登場的「Chill爽啤酒音樂夜」專為熱愛啤酒及音樂的旅客而設，旅客可品嚐來自世界各地、獨一無二的手工啤酒，還更可一嚐各種美味的街頭小吃。另外每晚設有兩場迷你音樂會，由不同人氣歌手及樂隊輪流演出，包括台灣知名歌手唐禹哲等數十組藝人，帶來極致的狂熱氣氛。

▲極具視聽震撼的「雙龍奇緣」全景水幕表演。（圖／記者陳致宇攝）

▲品嚐來自世界各地、獨一無二的手工啤酒。（圖／香港海洋公園）

4月13日至17日登場的壓軸主題是「星級美酒佳餚薈」，由米其林星級主廚推出招牌菜色，另外還能參加由知名大廚主持的烹飪示範及餐酒配搭工作坊。此外，於南島饗樂活動期間，「海濱樂園廣場」更會設置「尚品生活專區」，售賣天然及有機產品，以及手工製品。專區更設手作坊，為整個活動增添特色。

▲一嚐喝酒、一邊品嚐各種美味的街頭小吃，另外還有現場表演活動。（圖／記者陳致宇攝）

香港海洋公園也為活動另外販售「星光票」，下午5點後入園票價168元港幣，含港幣50元現金代用券、特色飲品一杯、由香港海洋公園站出發至任何目的地之港鐵即日單程票一張，另外還能免費欣賞音樂會表演。持日間門票旅客也可繼續留園享受南島饗樂活動，只需購買代用幣滿港幣100元。