住進美女與野獸場景 五大歐風夢幻城堡民宿景點家 Tripass (2017-03-30 17:00)
文／MOOK景點家克里斯多福整理報導
歐風造景遍布全台，其中歐洲城堡式的建築更是深受許多遊客喜愛，近年來越來越多觀光客選擇旅宿在充滿異國情調的民宿或飯店裡，夢幻的城堡與莊園，彷彿置身在迪士尼電影《美女與野獸》的奇幻場景。景點家整理出全台五間歐風住宿，濃厚的英倫都鐸與鄉村莊園等氛圍，吸引眾多遊客預訂，等不及想在假期期間，來一趟王子與公主的。
歐風住宿吸引眾多遊客預訂，體驗王子與公主的夢想 (圖片來源／希格瑪花園城堡)
宜蘭 - 倆仙沐田莊園
位在礁溪田野間，座落一間荷蘭風的風車城堡。館內的房間皆以十二星座為主題命名，屋頂多是紅磚瓦屋，周圍的稻田也會隨著季節呈現不同風景，春夏是綠意盎然的樹木，秋季是楓紅飄灑。民宿更提供烤肉區、親子遊戲間、泡腳區、小型遊樂區。
【Info】 倆仙沐田莊園
地址：宜蘭縣礁溪鄉茅埔路18號
電話：(03) 988 – 2255
彷彿進入夢幻世界般的歐式民宿 (圖片來源／倆仙沐田莊園)
宜蘭 - 希格瑪花園城堡
典型城堡尖塔設計，配合閣樓，有如童話故事場景。大面景觀窗，置身室內，如同敞徉在藍藍的天空下，花草為伴。休憩區，開放式空間，緊密人與人的關係，悠閒自在。
【Info】
希格瑪花園城堡
地址：宜蘭縣員山鄉深福路236號
電話：0987 – 275 - 539
希格瑪花園城堡，滿足住客的王子公主夢 (圖片來源／希格瑪花園城堡)
南投 – 清境老英格蘭莊園
都鐸式建築承襲了都鐸王朝的強盛印記，用建築演繹了這麼一個豐厚的世代。清境老英格蘭建築群襯托出十足的英國味，加上處於山間，讓人感覺彷如置身歐洲古堡旅館。
【Info】
清境老英格蘭莊園
地址：南投縣仁愛鄉壽亭巷20-2號
電話：(04) 9280 - 1808
清境老英格蘭 (圖片來源／清境老英格蘭)
南投 – 普羅旺斯莊園
位在清境農場周邊的普羅旺斯莊園，有浪漫的香水玫瑰園，亮黃色的山居Villa，經典英式都鐸風鄉村建築，靜謐座落於俊拔蓊綠的落羽松林中，提供隱密自在、舒適放鬆的奢華度假空間。
【Info】
普羅旺斯莊園
地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村24 - 1號
電話：(04) 9280 – 3990
可盡覽清境農場春芽、夏綠、秋紅、冬雪的四季風情 (圖片來源／普羅旺斯莊園)
花蓮 - 薩爾茲堡莊園
位在台灣東岸的花蓮，坐落一個如童話般城堡式的浪漫莊園，民宿的地點相當獨特，坐擁山川河谷之間，與城市喧囂隔絕的世外桃源。莊園主人的夢想是建立一個夢想的莊園，優美清淨，讓大自然的交響樂環繞著，所有的構思、規劃、設計、監造，皆由莊園主人團隊親手描繪和執行。
山谷之間的歐式莊園 (圖片來源／花蓮民宿薩爾茲堡莊園)
【Info】
薩爾茲堡莊園
地址：花蓮縣壽豐鄉月眉村月眉三段127號
電話：0921 – 688 - 139
歐洲莊園Ｘ趣味浪漫～人氣打卡景點一日遊
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15037
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