文／MOOK景點家克里斯多福整理報導 歐風造景遍布全台，其中歐洲城堡式的建築更是深受許多遊客喜愛，近年來越來越多觀光客選擇旅宿在充滿異國情調的民宿或飯店裡，夢幻的城堡與莊園，彷彿置身在迪士尼電影《美女與野獸》的奇幻場景。景點家整理出全台五間歐風住宿，濃厚的英倫都鐸與鄉村莊園等氛圍，吸引眾多遊客預訂，等不及想在假期期間，來一趟王子與公主的。

歐風住宿吸引眾多遊客預訂，體驗王子與公主的夢想 (圖片來源／希格瑪花園城堡)

宜蘭 - 倆仙沐田莊園

位在礁溪田野間，座落一間荷蘭風的風車城堡。館內的房間皆以十二星座為主題命名，屋頂多是紅磚瓦屋，周圍的稻田也會隨著季節呈現不同風景，春夏是綠意盎然的樹木，秋季是楓紅飄灑。民宿更提供烤肉區、親子遊戲間、泡腳區、小型遊樂區。

【Info】 倆仙沐田莊園

地址：宜蘭縣礁溪鄉茅埔路18號

電話：(03) 988 – 2255

彷彿進入夢幻世界般的歐式民宿 (圖片來源／倆仙沐田莊園)

宜蘭 - 希格瑪花園城堡 典型城堡尖塔設計，配合閣樓，有如童話故事場景。大面景觀窗，置身室內，如同敞徉在藍藍的天空下，花草為伴。休憩區，開放式空間，緊密人與人的關係，悠閒自在。 【Info】 希格瑪花園城堡 地址：宜蘭縣員山鄉深福路236號 電話：0987 – 275 - 539

希格瑪花園城堡，滿足住客的王子公主夢 (圖片來源／希格瑪花園城堡)

南投 – 清境老英格蘭莊園 都鐸式建築承襲了都鐸王朝的強盛印記，用建築演繹了這麼一個豐厚的世代。清境老英格蘭建築群襯托出十足的英國味，加上處於山間，讓人感覺彷如置身歐洲古堡旅館。 【Info】 清境老英格蘭莊園 地址：南投縣仁愛鄉壽亭巷20-2號 電話：(04) 9280 - 1808

清境老英格蘭 (圖片來源／清境老英格蘭)

南投 – 普羅旺斯莊園 位在清境農場周邊的普羅旺斯莊園，有浪漫的香水玫瑰園，亮黃色的山居Villa，經典英式都鐸風鄉村建築，靜謐座落於俊拔蓊綠的落羽松林中，提供隱密自在、舒適放鬆的奢華度假空間。 【Info】 普羅旺斯莊園 地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村24 - 1號 電話：(04) 9280 – 3990

可盡覽清境農場春芽、夏綠、秋紅、冬雪的四季風情 (圖片來源／普羅旺斯莊園)

花蓮 - 薩爾茲堡莊園 位在台灣東岸的花蓮，坐落一個如童話般城堡式的浪漫莊園，民宿的地點相當獨特，坐擁山川河谷之間，與城市喧囂隔絕的世外桃源。莊園主人的夢想是建立一個夢想的莊園，優美清淨，讓大自然的交響樂環繞著，所有的構思、規劃、設計、監造，皆由莊園主人團隊親手描繪和執行。

山谷之間的歐式莊園 (圖片來源／花蓮民宿薩爾茲堡莊園)