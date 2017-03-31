「日光東照宮」位於栃木縣日光山內，建於西元1617年，是座擁有400年歷史的世界遺產，屬於德川家靈廟之一，主要祭祀的是江戶幕府初代將軍德川家康神格化後的神明「東照大權現」。建築物外觀金碧輝煌、華麗燦爛，卻又完全融入周邊自然景觀中，是遍布日本諸多東照宮之總本社，被譽為日本建築史上最大傑作，集江戶初期建築文化之大成，全面提升日本建築水準，現為全球著名觀光景點之一。



當中最具代表性的壯麗樓門建築，就是全日本無人不曉、有日本最華麗的寺廟門美譽的「陽明門」，門上有龍、麒麟、龍馬等動物與人的雕刻，刻工細膩，雕樑畫棟，華麗的程度令人嘆為觀止。先前東照宮進行約50年一次大整修，目前陽明門部份將在3月全面整修完成，回復40年前建築物原本的光輝燦爛。記載在中國傳說故事中的龍及唐獅子等根據主題故事雕刻而成的霊獣們，將用甦醒的姿態重新呈現也是不能錯過的參觀重點。其他參觀重點如全日本唯一只有在東照宮才看的到的靈獸「息」、「除魔逆柱」等，皆位於陽明門的周圍。先前已整修完成的「睡貓」，以及三月中旬完成的「三猿」，這些代表日本雕刻巨作的整修陸續完成，讓今年的「日光詣」充滿期待！！從成田ㄌ空港到栃木縣的直行高速巴士「マロニエ号」從4月開始更改行車時間，到日光的巴士不但終年無休還增加成一天三班。中途不需要再換車，因此不論是攜帶大型行李和行動不方便的旅客都可以輕鬆搭乘到達目的地。歡迎旅客踴躍搭乘便利的「マロニエ号」到日光旅遊！更多旅遊訊息請上：東照宮は（日本語のみ）http://www.toshogu.jp/blog/2017/03/310-1.htmlマロニエ号は（自動翻訳あり）http://www.kantobus.co.jp/topics/topics.php?id=181#topicpath