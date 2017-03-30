共軍嗆聲：反THAAD絕不是說說而已中央社 (2017-03-30 18:01)
（中央社記者邱國強北京30日電）針對終端高空防衛系統（THAAD）進入部署階段，中國大陸國防部發言人吳謙今天說，部署THAAD絕不會讓南韓變得更安全，中共軍隊反對部署THAAD，「絕不是說說而已」。
中國大陸國防部下午舉行例行記者會，吳謙在回答媒體提問時，作上述表示。
吳謙說，中國大陸已多次表示反對THAAD（又稱薩德反導系統）進入南韓，理由也已講得非常清楚。他並強調兩點，一是部署THAAD絕不會讓南韓變得更安全；二是反對部署THAAD，「中國軍隊絕不是說說而已」。1060330
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