民進黨前黨工、現任文山社區大學行政人員李明哲，日前赴大陸失聯，中國大陸已經證實他遭到調查。



我方日前才傳出，國安單位估計，中共有過五千名間諜在臺灣，隨後傳出從大陸來臺就讀研究所的陸生周泓旭，被調查局認為是大陸間諜而逮捕。外界猜測陸方有意拿李明哲與周泓旭交換，也讓兩岸的諜報戰陷入恐怖平衡。



國防部發言人陳中吉表示，這些都是媒體的臆測，國防部不是主管相關業務的機關，李明哲也不是軍情局的諜報人員，因此他不予評論，相信有關部會會積極協調溝通。



