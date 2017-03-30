江西候鳥醫生擁五萬候鳥病例中廣新聞網 (2017-03-30 17:10)
江西九江一名七十二歲的候鳥醫生李春如，照顧候鳥三十多年，寫了五萬多隻候鳥的病例。
李春如說，一九八二年，他在住家附近山裡發現有鳥巢被吹翻，幾百隻幼鳥摔落樹下。他和兒子救起了三百多隻幼鳥，替受傷的鳥消炎、包紮和候鳥結下了緣。他現在把候鳥當老朋友，把護鳥當成寄託。
六年前，他買下當地廢棄的村委會，改建成候鳥醫院，添置醫療器械，一共花了十三萬人民幣，六十多萬台幣。
五年多來，他全心照料這批過客，救治過無效的候鳥，他還會親手填寫死亡證書。
目前為止，他一共寫了一萬四千多隻冬候鳥、三萬六千多隻夏候鳥的病例。
他希望全國各地都能設立候鳥救護基金，照顧來往的候鳥。
(圖片取自網路)
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