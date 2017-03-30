大陸今天證實，下月6到7號，中國國家主席習近平訪美，跟美國總統川普舉行會談。



大陸外交部發言人陸慷說，應川普總統邀請，習近平將在訪問芬蘭之後，前往美國佛州，跟川普總統舉行會談。習近平四月4到6號訪問芬蘭，6到7號訪問美國。



稍早美國媒體已經報導說， 習近平訪美期間，將在佛州下榻「水棕櫚海灘度假村」，並在附近的「馬阿拉哥度假俱樂部」，跟川普舉行會談。



（圖片取自網路）



