首艘自製航艦何時下水 共軍：不會久等中央社 (2017-03-30 16:02)
（中央社記者邱國強北京30日電）針對中國大陸首艘自製航空母艦將於何時下水，中國大陸國防部發言人吳謙今天說，這艘航空母艦正在開展?裝工作，進展「非常順利」，「相信不會讓大家久等」。
中國大陸國防部下午舉行例行記者會，吳謙在回答媒體提問時，作上述表示。這是中共軍方針對首艘自製航空母艦的下水時程，首度公開作出這般幾近證實的回應。
吳謙說，這艘航空母艦正在開展?裝（船體主要結構造完後安裝機械、電器和電子設備）工作，進展「非常順利」。下一步會不會有好消息，「我相信不會讓大家久等」。
中國大陸首艘自製航空母艦正在遼寧省大連建造。日前有陸媒猜測，這艘航空母艦下水時間可能選在4月23日中共海軍節。1060330
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