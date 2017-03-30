陸國防部談首艘自製航艦 稱進展順利中央社 (2017-03-30 16:10)
中國大陸國防部發言人吳謙30日說，大陸首艘自製航空母艦進展「非常順利」，下水時間「相信不會讓大家久等」。中央社記者邱國強北京攝 106年3月30日
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ARMANI AX2132．ARMANI AR1400．ARMANI 眼鏡．Armani Jeans．ARMANI 機械．ARMANI AR2445．ARMANI 電腦．ARMANI T恤．ARMANI 喇叭．EMPORIO ARMANI．ARMANI 披肩．ARMANI 錶帶．armani 對錶．ARMANI Eagle．ARMANI 香氛．ARMANI AR0583．ARMANI 噴霧．armani 100ml．ARMANI 短夾．ARMANI 背帶．GIORGIO ARMANI code．armani mania．ARMANI 海綿．ARMANI 香水．ARMANI ar4626．ARMANI 墨鏡．ARMANI POLO衫．ARMANI 鑰匙．ARMANI 背心．ARMANI 長夾
孫燕姿亮相長沙心情靚 T恤配環保袋盡顯質樸【北京新浪網】
蔡英文拒見「救國團」傑青 台媒：羞辱的是民進黨自己【北京新浪網】
金價再探1260美元阻力位【北京新浪網】
美軍神秘太空飛機X-37B創在軌飛行新紀錄【北京新浪網】
「女大學生賣卵20顆」折射的隱憂【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》